Bütün golleri penaltıdan

Yıldız futbolcu Lionel Messi bu sezon çıktığı tüm maçlarda yalnızca penaltılardan gol atabildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2020 Perşembe, 11:33
Bütün golleri penaltıdan
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Arjantinli efsane futbolcu Lionel Messi bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı toplam 6 maçta 3 gol attı ve 3 asist üretti. Barcelona'da mutsuz olduğu bilinen Messi'nin düşen performansı gözlerden kaçmadı. 


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