Bütün golleri penaltıdan

29 Ekim 2020 Perşembe, 11:33

Arjantinli efsane futbolcu Lionel Messi bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı toplam 6 maçta 3 gol attı ve 3 asist üretti. Barcelona'da mutsuz olduğu bilinen Messi'nin düşen performansı gözlerden kaçmadı.