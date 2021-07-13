Büyük kesinti sonrası Akbank'tan 'teşekkür' hediyesi
Geçtiğimiz günlerde yaşadığı kesintiyle gündeme gelen Akbank, müşterilerine "teşekkür" mesajı atarak bazı servislerinin bir süre ücretsiz olacağını duyurdu.
Akbank, geçtiğimiz günlerde yaşadığı büyük kesintinin ardından müşterilerine bugün bir "teşekkür" mesajı gönderdi. "Bu bir teşekkür, bir gönül alma" ifadeleriyle başlayan mesajda, 31 Temmuz'a kadar para transferleri ve ATM'den yapılacak para çekme, yatırma işlemlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu.
Bankanın internet sitesinden yapılan açıklamada, "6-7 Temmuz'da yaşanan kesintileri giderdik ve tüm kanallarımızı hizmete açtık. Bu süreçte yaşadığınız mağduriyetleri hafifletmek, bankamıza ve çalışanlarına gösterdiğiniz destek ve sağduyuya teşekkür etmek için hazırladığımız Gönül Alma Paketimizi sizlerle paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Akbank, geçtiğimiz günlerde büyük bir kesinti yaşamıştı. Sistemi arızası olarak açıklanan kesinti nedeniyle bankanın internet ve mobil kanallarına saatlerce erişim sağlanamamıştı.
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