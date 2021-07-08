Son dakika: Akbank'tan, KAP'a 'normalleşme' açıklaması
Son dakika haberi... Akbank, bankanın sistemlerindeki kesintilerin giderildiğini ve sistemin normale döndüğünü duyurdu.
Akbank'ın sistemlerinde önceki gün kesinti yaşanmış, banka dün yaptığı açıklamada kesintinin bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorun kaynaklı olduğunu duyurmuştu. Banka, durumun siber saldırıdan kaynaklanmadığını ve bir güvenlik problemi bulunmadığını ve sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.
'HİZMETLERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR'
Banka tarafından bugün KAP'a yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu kesintiler giderilmiş olup, hizmetlerimiz tüm kanallarımızda devam etmektedir" dedi.
BANKADAN AÇIKLAMA
Akbank'tan yapılan açıklamada, 6 Temmuz'da başlayan banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin, ilgili birimler ve teknoloji iş ortaklarının yaptığı çalışmalar neticesinde giderildiği belirtildi.
Şu an hizmetlerin tüm kanallardan devam ettiği bildirilen açıklamada, "Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere akbank.com'dan ulaşabilirler" ifadeleri kullanıldı.
Akbank, kesinti sebebiyle şu ana dek oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için şu önlemleri aldığını duyurdu:
- Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.
- Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.
- Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.
- Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.
Video Haberler
- Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler
- Artvin’de dolu yağışı etkili oldu
- Kütahya'da pitbull saldırısı
- Vahşet! 6 inek kuyrukları kesilmiş olarak bulundu
- Çocuklar çakmak gazı patlayınca böyle kaçıştı
- Taksim'de yaptığı şovla yurttaşların ilgisini topladı
- Silahlı kavgada yaralanan film oyuncusu tutuklandı
- 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü
- Havalandırma bacasına düşen kediyi itfaiye kurtardı
- Meclis'te gergin anlar! Ağbaba'nın üzerine yürüdüler
En Çok Okunan Haberler
- Akbank'tan yeni açıklama
- Akbank'ta 35 saattir neler oluyor?
- Hilal Kaplan ve Özgür Demirtaş birbirine girdi
- Peker yarın atacağı tweet'lere işaret etti
- Soylu’yu kim çizdi?
- Merve Akpınar'a beklenmeyen tavır!
- Tosuncuğun boşanma davasında da karar çıktı
- Aracılık yapan isim ortaya çıktı
- İki doz aşı olanlar bu semptomlara dikkat
- Akbank'ta neler oluyor?