Son dakika: Akbank'tan, KAP'a 'normalleşme' açıklaması

08 Temmuz 2021 Perşembe, 11:31

Akbank'ın sistemlerinde önceki gün kesinti yaşanmış, banka dün yaptığı açıklamada kesintinin bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorun kaynaklı olduğunu duyurmuştu. Banka, durumun siber saldırıdan kaynaklanmadığını ve bir güvenlik problemi bulunmadığını ve sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

'HİZMETLERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR'

Banka tarafından bugün KAP'a yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu kesintiler giderilmiş olup, hizmetlerimiz tüm kanallarımızda devam etmektedir" dedi.

BANKADAN AÇIKLAMA

Akbank'tan yapılan açıklamada, 6 Temmuz'da başlayan banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin, ilgili birimler ve teknoloji iş ortaklarının yaptığı çalışmalar neticesinde giderildiği belirtildi.

Şu an hizmetlerin tüm kanallardan devam ettiği bildirilen açıklamada, "Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere akbank.com'dan ulaşabilirler" ifadeleri kullanıldı.

Akbank, kesinti sebebiyle şu ana dek oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için şu önlemleri aldığını duyurdu:

- Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.

- Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.

- Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

- Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.