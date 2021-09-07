Büyük Menderes'te sular çekildi, binlerce balık öldü

Denizli'nin Çal ilçesinde Büyük Menderes Nehri yatağındaki suların aşırı çekilmesi sonucu oksijensiz kalan binlerce balık öldü.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2021 Salı, 13:07
Büyük Menderes'te sular çekildi, binlerce balık öldü
Abone Ol google-news

Büyük Menderes Nehrinin Denizli'nin Çal ilçesinden geçen kısmında suların çekilmesi aşırı şekilde sonucu oksijensiz kalan binlerce balık öldü.

Su seviyesi azalınca oksijen seviyesinin düşmesi sonucu binlerce balığın telef olduğu nehir yatağında, çok sayıda balık türü de kuraklık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Balık ölümleri üzüntüye neden olurken, bir çok üretici suların olmamasından ürünlerinden verim alamadığı belirtti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler