Büyük müze soygunu belgeselde
Sanat tarihinin en büyük soygunlarından biri olan ABD’nin Boston şehrindeki Isabella Stewart Gardner Müzesi soygunu tüm detayları ve bugüne dek bilinmeyen yönleriyle Netflix’te yayına giren bir belgeselde anlatılıyor.
“This Is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist” adı belgesel, 1990 yılında gerçekleşen ve 13 değerli sanat eserinin ortadan kaybolmasıyla sonuçlanan soygunu ayrıntılı bir şekilde inceliyor.
ARTnews’in haberine göre Rembrandt ve Vermeer’in aralarında olduğu sanatçıların da eserlerinin çalındığı 500 milyon dolarlık soygun hakkındaki belgeselin, eserlerin yerini tespit edememiş olsa da konuyu tekrar canlandırdığı için arama çalışmalarına yardımcı olacağı düşünülüyor.
Colin Barnicle tarafından yönetilen belgesel ekibi filmde, müzenin eski güvenlik görevlileri, müze yönetimi, gazeteciler, polisler, savcılar, şüphelilerin avukatları ve IRA’nın eski basın sözcüsü gibi birçok isimle yaptıkları röportajlara yer veriyor.
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