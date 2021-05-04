Büyük yankı uyandıran aşı iddiası Meclis'te: "Bunlar için dolar kazanmak halkın canından daha değerli”

04 Mayıs 2021 Salı, 15:03

Gazeteci Serdar Akinan'ın katıldığı bir programda BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin’in aşıyı Türkiye’ye kar etmeden vermek istediği ancak iktidarın bunu kabul etmediği iddiası Meclis gündemine taşındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi veren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen “Teklifin, aracı firmanın kar edemeyecek olması nedeniyle reddedildiği doğru mu? Bu firma kimlere ait ki kar etmeleri halkın hayatından daha önemlidir? Bu teklifin reddedilmesi nedeniyle kaç vatandaşımız aşısız kalmış ve bu nedenle hayatını kaybetmiştir?” diye sordu.

Önergesinde Prof. Dr. Uğur Şahin’in “Ben iki ülkeye bu aşıyı kar etmeden vereceğim. Bir tanesi Almanya. Yetiştiğim, doğduğum ve vatandaşı olduğum yer. Diğeri Türkiye, benim ana vatanım” sözlerine yer veren CHP’li vekil “Akinan’dan öğrendiğimize göre bununla ilgili görüşmeler yapılıyor Ankara’da. Ancak iktidar bunu kabul etmiyor. Çünkü aracı firma kar etmeyecek. Bunlar için dolar kazanmak halkın canından daha değerli” ifadelerini kullandı.

Alpay Antmen’in önergesindeki sorular şöyle:

"- Uğur Şahin'in BioNTech aşısını Türkiye'ye kar etmeden vermek istediğini ancak iktidarın bunu reddettiği doğru mudur?

- Teklifin, aracı firmanın kar edemeyecek olması nedeniyle reddedildiği doğru mu? Bu firma kimlere ait ki kar etmeleri halkın hayatından daha önemlidir? Bu teklifin reddedilmesi nedeniyle kaç vatandaşımız aşısız kalmış ve bu nedenle hayatını kaybetmiştir?

– Keymen İlaç firması, önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle, kaç defa aşı ithal etmiş ya da aracılık etmiştir? Bu ithalat ve aracılık karşılığında ne kadar ödeme almıştır?

– Çin’den getirilen aşı ve ilaçlarda fiyat farkının olmasının gerekçesi nedir? Kimler aracı yapılmıştır? Bakanlık olarak direkt alım yerine neden firma kullanmaktasınız?

– Sputnik V aşısı önceden pazarlık yapılarak AKP Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk Oran’ın firması Viscoran’a neden verilmiştir? Viscoran aşıları kaç liradan alacak ve kaç liradan satacaktır?

– Türkiye; şu ana kadar kaç tane aşı ithal etmiştir? Bunlar hangileridir? Ne kadar ödeme yapılmıştır? Hangi firmalar aracılığı ile Covid aşı ithalatı gerçekleştirilmiştir? Bu firmalara yapılan ödemeler sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilmek üzere ne kadardır?"



