Büyükçekmece Gölü’nde su seviyesi yüzde 76’yı geçti
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı aylar sonra yüzde 80'in üzerine çıktı. Yıla yüzde 20.29 seviyesinde başlayan baraj doluluk oranında yaklaşık 60 puanlık artış yaşandı. İşte ayrıntılar...
Büyükçekmece’de Gölü’nde su seviyesi yüzde 76.59’a ulaştı. Su seviyesinin artmasıyla 6 ay önce bir pilot öğrencisinin hayatını kaybettiği Beylik Çayırı mevkii de yeniden suyla doldu. Göldeki su seviyesi drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul’da geçtiğimiz aylarda yaşanan su sıkıntısında barajlar kritik seviyelere düşmüş, Büyükçekmece Gölü’ndeki doluluk oranı da yüzde 17.27 seviyeleri görülmüştü.
Yağmurlu geçen ayların ardından İstanbul’un birçok barajında olduğu gibi Büyükçekmece Gölü’nde de su seviyesi yüzde 76.59’a yükseldi. Su seviyesinin yükselmesiyle Beylik Çayırı diye tabir edilen alan ve yaklaşık 6 ay önce bir pilotun eğitim uçuşu sırasında düşerek hayatını kaybettiği alan da tekrar suyla doldu. Büyükçekmece Gölü’ndeki su seviyesi drone ile havadan görüntülendi.
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