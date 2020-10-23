Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının pilotu yaşamını yitirdi
Büyükçekmece'de dün düşen eğitim uçağından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan pilot Beytullah Nart hayatını kaybetti.
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