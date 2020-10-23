Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının pilotu yaşamını yitirdi

Büyükçekmece'de dün düşen eğitim uçağından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan pilot Beytullah Nart hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2020 Cuma, 14:11
Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının pilotu yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Ayrıntılar geliyor... 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler