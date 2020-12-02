Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktörünü açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Hüseyin Çimşir getirildi.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in fotoğrafı paylaşılarak, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Hüseyin Çimşir. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 30 Kasım'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehditi
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Akaryakıt ürünlerine zam
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- 4 ilimizde virüs hızla yayılıyor
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
Video Haberler
- Sokağa çıkma kısıtlamasında rezaletin görüntüleri!
- DHA muhabirinden unutulmayacak ceza
- Davutoğlu: Kendinize gelin! Siz o emanete ihanet ettiniz
- Hakeme futbolcudan uçan tekme
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- Rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu
- Nike'ın reklamına tepki yağdı!
- Covid-19 kapalı alanlarda böyle yayılıyor
- Sosyal medyada tepki yağdı! Kadına şiddetin görüntüleri
- İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi böyle okudu!
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehditi
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Akaryakıt ürünlerine zam
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- 4 ilimizde virüs hızla yayılıyor
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt