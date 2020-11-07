Büyükşehir Erzurumspor - Göztepe: 1-1

07 Kasım 2020 Cumartesi, 18:11

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Orkun Aktaş

BB ERZURUMSPOR: Farnolle - Hasan Hatipoğlu, Petrus (Dk. 62 Donald), Mina, Mücahit Albayrak, Murat Uçar, İbrahim Akdağ (Dk. 78 Osman), Emrah (Dk. 62 Rashad Muhammed), Sissoko, Novikovas, Gomes (Dk. 86 Sadiku)

GÖZTEPE: İrfan Can - Mihojevic, Kubilay (Dk. 71 Yalçın), Halil, Soner (Dk. 80 Burak Süleyman), Ndiaye, Zlatko Tripic (Dk. 80. Mossoro), Guilherme, Gassama (Dk. 22 Nwobodo), Atınç (Dk. 80 Tarouco), Burekovic

GOLLER: Dk. 67 (P) Novikovas (BB Erzurumspor) - Dk. 13 Ndiaye (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Sadiku (BB Erzurumspor)

SARI KART: Sadiku (BB Erzurumspor)

Süper Lig’in 8’inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde misafir ettiği Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı.

Mavi beyazlılar, maç öncesi seremoniye önünde ‘Geçmiş Olsun İzmir’ yazılı ve arkasında ise depremde hayatını kaybedenlerin isim listesinin yer aldığı tişörtle çıktı.

4’üncü dakikada Guilherme, ceza sahası önünden sert vurdu, top az farkla auta gitti.

8’inci dakikada Novikovas, Sissoko’dan aldığı topu defansın arkasına sarkan Murat Uçar’a gönderdi. Murat’ın yerden ortasında savunma tehlikeyi önledi.

13’üncü dakikada aut çizgisine inen Halil ortaladı, Ndiaye kale önündeki kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

35’inci dakikada Novikovas, çalımlarla girdiği ceza sahasında sağ çaprazdan sert vurdu, top kaleci İrfan Can tarafından kornere çelindi.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

53’üncü dakikada Emrah’ın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Novikovas’ın şutu savunmadan döndü.

54'üncü dakikada Tripic’in sert şutunda kaleci Farnolle topu parmaklarıyla kornere gönderdi.

67’nci dakikada Rashad Muhammed’ın ceza sahasında düşürülmesi sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Novikovas, topu ağlara gönderdi: 1-1.

90+3’üncü dakikada Rashad Muhammed’in sert şutunda top önüne düşen Sadiku’nun vuruşu auta gitti.

90+4’üncü dakikada Sadiku ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+5’inci dakikada Guilherme’nin direkten dönen topuyla buluşan Kubilay’ın şutunda kaleci Farnolle son anda topu yumrukladı.

Maç 1-1 sona erdi.