Büyükşen cinayetinde önemli gelişme: İki kişi itiraf etti!
3 yıl önce Necla (54) ve eşi Metin Büyükşen'in (55) evlerinde pompalı tüfekle öldürüldüğü olayla ilgili yeniden başlatılan soruşturmada çiftin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından yanlışlıkla vuruldukları iddia edildi. Tutuklamalar var.
Olay, 3 Eylül 2018’de saat 22.00 sıralarında, Konya’nın Karatay ilçesinde İsmil Mahallesi’ndeki tek katlı evde meydana geldi. Olay günü kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen’e ait eve girdi.
Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen’e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen de (24) saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi.
Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı.
Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.
25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında, cinayet dosyası yeniden ele alındı. Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekip, 13 Temmuz günü İsmil Mahallesindeki birçok adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen ve eşinin babası Muammer Büyükdoğrucan ile Mehmet Ali Dayanır’ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Dün bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 25’e yükseldi.
‘KATİLLERİN YANLIŞ EVE GİRDİKLERİ’ İDDİASI
Soruşturma kapsamında, saldırganların adresi karıştırması sonucu Büyükşen çiftinin öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldı. Bu iddia kapsamında gözaltında bulunan 25 şüpheli arasındaki A.B. ve E.T.’nin yapılan sorgulamada itirafta bulundukları öğrenildi. İtirafla, olayın aydınlatılması yolunda önemli bir aşama kaydedildiği aktarıldı.
A.B. ve E.T.’nin azmettirdiği iddia edilen kişilerin, Büyükşen çiftinin komşusu yerine yanlış adrese gittikleri belirlendi. İfadelerin ardından cinayeti azmettirdiği öne sürülen A.B. ve E.T. saat 23.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Katil veya katillerin ise arandığı öğrenildi.
OĞLU ADLİYEDE GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR
Anne ve babasının katillerini sosyal medya ve katıldığı televizyon kanalları aracılığıyla bulmaya çalışan çiftin oğlu Osman Büyükşen de adliyeye giderek, soruşturmayı takip etti.
TUTUKLANDILAR
Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı.
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