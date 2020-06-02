Büyülü bahçeye davet
Bisküvinizi hâlâ çaya batırarak yiyebiliyor musunuz? Masumiyetin yitmediği, hayal gücünün sınırlarının olmadığı o başlangıca dönmek ister misiniz?
Ayşenur Tanrıverdi on dört öyküsünün yer aldığı
ilk kitabı Yeryüzünün Derinliklerinde
Olup Bitenler’de bizleri çocukluğun o büyülü bahçesine davet ediyor.
Olağanüstü öykülerin anlatıldığı bir dünya bu. Öyle bir dünya ki arılar
ballarını bahçedeki çiçeklerden değil resmedilen çiçeklerden yapıyor, radyonun
içinde minik insanlar konuşuyor, annesi denizin derinliklerinde dakikalarca
kalabilen bir çocuk bu sırrı tutamıyor...
Tanrıverdi üzerinde yaşadığımız bu dünyadan yeni
bir evren yaratıyor; kalbimizin derinliklerine ittiğimiz duygularımızı ortaya
çıkararak, elimizdeki kitap aracılığıyla bize geri verecek masalsı bir evren.
Büyülü olan bu dünyada büyümek, tanık olacağımız
hikâyelerin ne büyüsünü ne hüznünü ne de gerçekliğini azaltıyor.
Örneğin “Kadıköy Rıhtım’ın birbirinden habersiz
ip gibi uzanan sokaklarından birinde” - o sokaklardan birinde ilkokulu okuduğum
için mi dokundu bana bu öykü yoksa ben de aynı filmleri izleyerek büyüdüğüm
için mi bilmiyorum - yaşayan Macide Hanım ve oğlu Mehmet’in hikâyesi:
“Macide Hanım bundan yirmi yıl önce ailece
Antalya’ya giderlerken eşini uçurumun derinliklerinde kaybetmiş, kendinden az
öteye savrulan Mehmet’i ise kucağında metrelerce taşıyarak yol kenarına
ulaşmıştı. İkisi de mucize eseri birkaç sıyrık harici yara almamıştı. Yine de
bu durum, ilkokul birinci sınıfı başarıyla tamamlayan Mehmet’in eğitim
hayatının sona ermesine engel olmamıştı.”
Oğlunu kazadan beladan, her şeyden korumak için
eve kapayan anne büyüdüğü bir anda onu Rita Hayworth’a kaptırma gerçeği ile
karşı karşıya kalır.
Sona doğru yaklaştıkça öyküler gizeminden ve
büyüsünden bir şey kaybetmeden günümüze ve yazarın yazma serüveni içindeki
dünyasına eviriliyor.
Ayşenur Tanrıverdi öykülerinin kurgusunu ve
dilini sevecek, içindeki hayal gücü, yaratıcılık karşısında şaşıracak ve
tanıştığınıza memnun olacaksınız. Büyülü bahçe davetine uyarsanız yeryüzünün
derinliklerinde olup bitenlerle de karşılaşma fırsatını elde edeceksiniz.
Yeryüzünün Derinliklerinde Olup Bitenler / Ayşenur Tanrıverdi / h2o kitap. / 136 s.
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