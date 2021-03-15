Buzda İzmir rüzgarı
İzmir’de yapılan Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, beşi altın toplam 11 madalya kazandı.
Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Beş kategoride Türkiye şampiyonluğuna ulaşan İzmirli patenciler, ayrıca üç gümüş ve üç bronz madalya kazandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu’nda 12-14 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan şampiyonaya Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ’daki toplam 36 kulüpten 151 sporcu katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 sporcusuyla pistteki yerini aldı.
D2 bayanlarda Günizi Güneş, D1 bayanlarda Doğa Güner, C1 bayanlarda Ezgi Özer, C2 erkeklerde Atlas Baydurak ve A erkeklerde Batu Tasasız altın madalyaya ulaşan sporcular oldu.
Batu Güdül, Duru Çimen, Rüzgar Bostancı gümüş, Ata Erguvan, Kuzey Bostancı ve Nehir Alan ise bronz madalyaların sahibi oldu. Şampiyonada Mustafa Emir Çobanel, İpek Kara, Deniz Tarım, Gökçe Doğa Sezgi dördüncü, Masal Oran beşinciliği elde etti. Elif Uğural altıncı sırada yer almasına rağmen ilk kez milli takım baraj puanını geçtiği için ay-yıldızlı ekibimizin aday kadrosuna girmeye hak kazandı.
Sporculara ödüllerini Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulubü Başkanı Ersan Odaman, kulüp yöneticileri Hüseyin Egeli ve Uğur Yelekli ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı İlker Kozan verdi.
Federasyon tarafından Daire Başkanı Orhunbilge ile Buz Pateni İl Temsilcisi ve Antrenör Neşe Olcay Hünerli'ye ise teşekkür plaketi takdim edildi. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyespor’un özel sporcuları Selin Durgut, Tanem Ağa ve Alper Öztürk, şampiyona sonrasında pistte çıkarak gösteri yaptı.
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