ByteDance'den TikTok adımı: Yapay zekâsını başka şirketlere satıyor
Çin merkezli ana şirketi ByteDance, bünyesinde yer alan video paylaşım uygulaması TikTok’un yapay zekâ teknolojisini diğer şirketlere satmaya başladı.
Video paylaşım uygulaması TikTok’un Çin merkezli ByteDance'in uygulamasında kullanılan yapay zekâ teknolojisini diğer şirketlere satmaya başladığı belrtildi.
Teknoblog'un Financial Times‘tan aktardığına göre şirketin BytePlus adlı yeni bir birimi açıldı ve web sitesine göre müşteri listesinde daha şimdiden ABD moda uygulaması Goat, Singapur seyahat sitesi WeGo, Endonezya alışveriş uygulaması Chilibeli ve Hindistan merkezli sosyal oyun platformu GamesApp yer alıyor.
TikTok’un öneri algoritması, onu bu kadar popüler yapan şeyin büyük bir parçasını oluşturuyor. Buna göre, kullanıcının uygulamayla var olan etkileşim biçimi, kendisine önerilecek videoları etkiliyor.
Şirket, geçen yıl yayımladığı bir blog yazısında ForYou özet akışının belirli bir kullanıcıya hangi videoların sunulacağını nasıl belirlediğini açıklamıştı. Önerileri; hangi videoları beğendiğiniz, yorum paylaştığınız veya oluşturduğunuz dahil olmak üzere kullanıcı etkileşimlerine dayanıyor. Altyazılar ve konu etiketleri gibi video bilgileri ve kullanılan cihaz, dil tercihleri ve konum ayarları dahil olmak üzere cihaz ve hesap ayarları dikkate alınıyor.
The Verge sitesinin Financial Times’a dayandırarak belirttiğine göre BytePlus, müşterilere öneri algoritmasına erişme, bunu uygulamaları ve müşterileri için kişiselleştirme şansı sunuyor. BytePlus, web sitesine göre, otomatik konuşma ve metin çevirisi ile gerçek zamanlı video efektlerinin yanı sıra veri analiz araçları da sunuyor.
Geçen son bir buçuk yıldır ByteDance ve TikTok, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin merkezli uygulamaların ABD merkezli uygulama mağazalarında yer almasını engellemeye çalışan bir dizi başkanlık kararıyla hedef alınan Çinli şirketler arasındaydı. Başkan Biden, yasakları kaldıran bir yürütme emrini geçen haziran ayında imzaladı. Trump yönetiminin baskısına rağmen, TikTok geçen yıl ABD’de aylık 100 milyon kullanıcıyı aştı.
Kaynak: Sputnik
Video Haberler
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
- Antalya'da makilik alanda yangın
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Soylu, istifa mı etti?
- Düz bir karın için etkili 10 yöntem
- Meteoroloji saat verdi: Sağanak geliyor!
- SBK için karar verildi
- 3 ay içinde yüzde 50 zam beklentisi!
- Mafya liderini otelde öldürülenler hakkında yeni gelişme
- Bakanlık'tan 'Süleyman Soylu' paylaşımı
- Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması
- Kuzen Soylu’nun ‘becerikli’ öyküsü