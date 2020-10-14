Cadde ortasında rögardan çıkarıldı

Rize’de iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmaya çalışan seyyar satıcı E.D. (30), yağmur suyu kanalına girerek saklandı. Kanalda ilerleyen kişi, cadde ortasında rögarı yumruklayarak yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
14 Ekim 2020 Çarşamba, 21:42
Cadde ortasında rögardan çıkarıldı
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Rize’de akşam saatlerinde iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmaya çalışılan seyyar satıcı E.D. dere yatağından girdiği yağmur suyu kanalına saklandı. Korkudan geri dönemeyen kişi, kanalda ilerleyerek Cumhuriyet Caddesi ortasında bir rögarı yumruklayarak yardım istedi.

Sesleri duyan vatandaşların ihbarı ile gelen itfaiye ekiplerinin kapağını açtığı rögardan çıkarılan kişi, ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


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