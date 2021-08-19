Caddebostan’da denize nazır tiyatro!

19 Ağustos 2021 Perşembe, 02:00

Caddebostan Sahili’nde buluştuğumuzda ufak çaplı bir amfi tiyatro gözümüze çarpardı. Ama yıllardır burada ne etkinlik yapıldığını gördüm ne de duydum. Caddebostan, Suadiye, Bağdat Caddesi sakinleri arasında bile bu alandan haberi olmayanlar olduğunu öğrendim. Şimdi Anadolu Efes, 250-300 kişilik kapasiteli amfi tiyatroyu nihayet “Mavi Sahne” adıyla kullanılabilir hale getirdi. Öte yandan Anadolu Efes, salgın sonrası büyük sıkıntılar yaşayan özel tiyatrolara destek olmak amacıyla Tiyatro Kooperatifi’yle işbirliğine giderek “Yaz Buluşmaları”nın oyunlarının burada sahnelenmesini sağladı.

Mavi Sahne’deki ilk oyun önceki akşam Altkat Sanat tarafından sahnelenen “Sevdadır - Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyası” oldu. Altkat Sanat, bu oyununda 1973 yılında, 25 yaşında hayatını kaybeden Türk şiirinin önemli isimlerinden Arkadaş Z. Özger’in şiirlerini sahneye koyuyor. Özger’in tek şiir kitabı “Sevdadır”dan şiirleri yer yer dansla ve müzikle Müge Saut, Esra Kucur ve Cemre Buse Akkaya’dan dinledik. Oyunun yönetmeni Nevzat Süs, Vedat Ali Sezer ve Deniz Çakır da sahnede müzik yaptılar. Biz de çok erken bir yaşta yitip giden Arkadaş’ın aslında tek şiir kitabında bugüne dair bile ne kadar çok şey söyleyebildiğine tanıklık ettik. Altkat Sanat ekibinin performansı oldukça başarılıydı, yer yer seyircileri ağlattı...

Açık hava sahnelerinin “kronik” hale gelen problemlerinden mikrofon sorunu önceki akşam da oyuncuların yakasını bırakmadı. Özellikle iki oyuncunun sesleri sık sık kesildi, bu da oyuna odaklanmayı zorlaştırdı. Oyuncu için de bir sinir harbi olsa gerek. İnsanın aklına her an arkalarda oturan seyircilerden isyan edenler olur mu, keyifler kaçar mı düşüncesi geliyor... Umarım 31 Ağustos’a kadar burada sahnelenecek oyunlarda bu teknik sorun en azından büyük oranda çözülmüş olur. Festivalde bu akşam Eylül Sahnesi’nin “Dimios”, yarın da Reha Özcan Kumpanyası’nın “Bir Garip Orhan Veli” oyunu sahnelenecek. Biletler, Mobilet’ten alınabiliyor ve 50 TL.