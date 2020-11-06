Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu

06 Kasım 2020 Cuma, 08:24

Hayırseverlere ve belediyelere desteklerinden ötürü sonsuz teşekkür eden Gökçe, “Özellikle birçok hayırseverimiz, kent içi ve kent dışından belediyelerimiz ikram yapabilmek, insanların karınlarını doyurmak için olağanüstü seferberlik içinde. Onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Yemek dağıtımı konusu doygunluğa ulaşmış durumda. Özellikle yemek göndermek isteyen belediyelerimize, hayırseverlere serinkanlı olmalarını öğütleyebiliriz. Çünkü şu an acil ihtiyaç bu değil. Birçok sahada bunun yarattığı bir aşırı kalabalık var. Yemek dağıtımının sağlıklı bir şekilde yürümesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi ile irtibatta olmalarını rica ediyoruz” dedi.

Yurttaşların hizmetlere derli toplu bir şekilde ulaşması için enkaz bölgelerinin yakınına ve çadır alanlarına iyilik noktaları kurduklarınısöyleyen Gökçe,şunları aktardı: “Yurttaşlarımızın tuvalet, duş, çamaşır, yemek, gıda, hijyen ürünü ihtiyaçları bu noktalardan karşılanacak. Yine ‘evim ne olacak?’, ‘kira yardımı alabilecek miyim?’, ‘yıkılan evim nasıl yapılacak?’ gibi soruları var. Yurttaşlarımız Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine tek noktadan ulaşacak. Bu noktalarda çamaşır yıkayacak, ihtiyacı varsa giysi alacak. İçinde seyyar market var. İhtiyaçlarını kimlik numarası alarak biz temin edeceğiz. Yemeğin ve içeceğin yanısıra uyku tulumu, mat, ışıldak, tüplü aydınlatma, tüplü ısıtma gibi ihtiyaç duyacağı herşey bu noktalarda olacak. Çadır, konteyner veya tırdan oluşacak iyilik noktalarısayesinde yurttaşlarımızın ihtiyaçlarınısağlıklı birşekilde koordine edip kendilerine ulaştırmış olacağız.”