Çağan Irmak'ın yönettiği 'Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı'ndan ilk tanıtım yayımlandı
Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği, başrolünde ise Çağatay Ulusoy'un yer aldığı yeni BluTV dizisi "Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı"ndan ilk tanıtım videosu yayımlandı.
"Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı"nın çekimlerine geçen haftalarda başlandı. Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, yönetmen koltuğunda ise Çağan Irmak’ın oturduğu 1960’lı yılların Türkiye’sini günümüze taşıyacak olan dizinin ilk tanıtım videosu yayımlandı.
Dizi 1960’lar Türkiye’sinin gölgesinde altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam Sineması’ndaki bir yapımcının ayakta kalma hikayesini anlatıyor.
Dizide Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybetmiş ancak Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğmaya çalışan sinema aşığı yapımcı Semih Ateş’e hayat verecek.
Ulusoy’a Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci eşlik edecek. Saraçoğlu, Yeşilçam’ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan Tülin Saygı’yı, Selin Şekerci ise Yeşilçam’ın gözde yıldızlarından Mine Cansu’yu canlandıracak.
"Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı"nın oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci’nin yanı sıra Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi isimler yer alıyor.
Yapımını Eastern Sunrise’ın, yapımcılığını Sibel Tuna’nın üstlendiği; senaryosunu Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün kaleme aldığı "Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı" dizisinin yönetmen koltuğunda "Babam ve Oğlum", "Issız Adam", "Unutursam Fısılda" gibi filmlerde imzası bulunan Çağan Irmak oturuyor.
İşte dizinin tanıtım videosu:
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