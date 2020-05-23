Çağdaş dünyada ofis!
Şebnem Toker imzalı Zamanı Yakalayan Ofisler, mesleğin dönüşen yüzünü gözler önüne sererken, geleceğin yönetici asistanları ve ofis hayatında kendini kaybolmuş hisseden herkes için bir rehber niteliğinde.
Çeyrek yüzyıla yaklaşan kariyeri boyunca farklı kurumlarda çalışmış olan Şebnem Toker,
deneyimlerini ve çağı yakalayan bir yönetici asistanı olmanın sırlarını Zamanı
Yakalayan Ofisler adlı kitabında bir araya getirdi.
Zamanı
Yakalayan Ofisler, mesleğin dönüşen yüzünü gözler önüne sererken, geleceğin
yönetici asistanları ve ofis hayatında kendini kaybolmuş hisseden herkes için
bir rehber niteliğinde.
Ofis
hayatının temposuyla baş etmede yöneticilerin en iyi dostu olan asistanların
hayatları bazen sanıldığından da zor olabiliyor. Zamanı Yakalayan Ofisler de,
özellikle üst düzey yöneticilerin hayatlarını kolaylaştıran yönetici
asistanları ve bu mesleği yapmak isteyenler için başvuru kılavuzu niteliğinde
bir kitap.
Kitap
öncelikle “sekreter”den “yönetici asistanı”na dönüşen bu görevin ve tanımının
izini sürüyor. Ardından kendini tanımaktan kurumu tanımaya, sözlü-yazılı
iletişimden beden diline, toplantı ve davet yönetiminden dijital çağın yeni
uygulamalarına kadar pek çok konuya değiniyor ve bir yönetici asistanının
ihtiyacı olan her tür pratik bilgiyi içeriyor.
Çeyrek
yüzyıla yaklaşan meslek yaşamı boyunca yönetim asistanlığının incelikli yönlerini deneyimlemiş
Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı asistanı Şebnem Toker, dijitalleşmenin
dönüştürdüğü hayatımızda daha iyi bir yönetici asistanı olmanın sırlarını bu
kitapta okurlarıyla paylaşıyor.
ŞEBNEM
TOKER: 1971’de İzmit’te doğdu. İngiltere’de Bournemouth College’da
Büro Yönetimi eğitimi aldı. Ardından farklı sektörlerdeki büyük şirketlerde üst
düzey yönetici ve yönetim kurulu başkanı asistanı olarak çalıştı. 2004’te Doğan
Grubu’na katıldı ve grup şirketlerinde Yönetim Kurulu asistanı olarak görev
aldı. 2012’den beri Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı asistanı. Evli ve iki
çocuk annesi olan Toker, aynı zamanda ICF onaylı bir yaşam ve ilişkiler koçu.
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