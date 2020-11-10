Gazeteci Çağlar Tekin gözaltına alındı: İşte gözaltı gerekçesi!

Gazeteci yazar Çağlar Tekin, bir duruşma için geldiği adliyede "sosyal medya paylaşımı" gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını duyurdu. Tekin savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 12:49
Gazeteci Çağlar Tekin gözaltına alındı: İşte gözaltı gerekçesi!
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Tele 1 Dış Haberler Editörü, gazeteci-yazar Çağlar Tekin, bir duruşma için geldiği adliyede gözaltına alındığını duyurdu.

Çağlar Tekin, Twitter hesabından şöyle açıklama yaptı:

"Bir duruşma için geldiğim adliyede gözaltına alindim. Yakalama kararı çıkmış hakkımda. Gerekçeyi henüz bilmiyorum, mahkemeye goturuluyorum..."

Gözaltına alınan Çağlar Tekin daha sonra, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tekin, paylaşımında şöyle yazdı:

"Gözaltı gerekcem, AA'nin Suriye'de IŞİD militanlarınin TSK araçlarını kullandığına ilişkin önce yayınlayıp ardından kaldırdığı haberini paylaşmak imiş. İfademi verdin, serbest birakiliyorum. Destekleriniz için teşekkürler, hep birlikte yıkacağız bu baskı duzenini"



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