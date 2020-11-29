Çağlayan Adliyesi icra ve iflasa yetişemeyince Adalet Bakanlığı bakın ne yaptı?
Çağlayan’daki İstanbul Adliye Sarayı’nda icra ve iflas davaları her geçen gün artarken Adalet Bakanlığı’ndan yeni bir adım geldi. Adalet Bakanlığı, iflas daireleri ve icra mahkemeleri için iki yeni bina kiraladı. Taşınma sürecinin 6 aydan önce olmayacağı öğrenildi.
Sözcü gazetesinden Hayati Arıgan’ın haberine göre, icra ve iflas davaları için binalar yetmiyor. Adalet Bakanlığı, İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan icra müdürlükleri, iflas daireleri ve icra mahkemeleri için toplam 23 katlı iki yeni bina kiraladı. Böylece Çağlayan’daki adliyede yoğunluğun yüzde 30 azalması hedefleniyor.
9 yıl önce “Avrupa'nın en büyük adliyesi” olarak açılan 333 bin metrekarelik kapalı alana sahip İstanbul Adalet Sarayı'ndaki icra müdürlükleri, iflas daireleri ve icra mahkemeleri, davaların yükünü taşıyamadı.
YOĞUNLUK AZALTMAK İÇİN
Adalet Bakanlığı, İstanbul Adalet Sarayı'nda yer alan icra müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması için 37 icra müdürlüğü, 24 icra mahkemesi ve 3 iflas dairesinin Şişli Kuştepe'de kiralanan ek hizmet binasına taşınması kararı aldı. Böylelikle İstanbul Adalet Sarayı'nın insan yoğunluğunun yüzde 30 azalması öngörülüyor. 14 ve 9 kattan oluşan 2 bloklu ek hizmet binasının inşaatı halen devam ediyor. İnşaat tamamlandığında icra birimleri ek hizmet binasında hizmete devam edecek.
Taşınma sürecinin 6 aydan önce olmayacağı belirtildi. Yeni hizmet binasında icra müdürlüklerinin en az 10 yıl kalması planlanıyor. 10 yıllık süreçte icra dairelerinin fiziki dosyanın tamamen ortadan kaldırılarak elektronik dosyaya geçmesi hedefleniyor.
Bakanlık son olarak icra müdürlüklerindeki dosya yükünü hafifletmek amacıyla icra müdürlüğü sınavını kazanan 109 icra müdür yardımcısı ve geçici yetkiyle atanan 30 icra müdür yardımcısı atadı. Hukukçular ise yeni hizmet binasının da talebi karşılayamayacağı, bunun da geçici bir önlem olduğunu söylüyor.
Personel ve bina değişimi yerine yeni yasaların çıkması gerektiğini belirtiyor. Yürürlükte olan İcra İflas Kanunu'nun 1943'te yapıldığını belirten hukukçular, mevcut yasanın yapılan değişikliklerle yamalı bohçaya döndüğünü köklü bir İcra İflas Kanunu'nun çıkması gerektiğini savunuyor.
6 AY İÇİNDE TAŞINACAK
İstanbul'da yaklaşık 600 personel ile 2 milyon icra ve iflas dosyası, Kuştepe'deki 14 ve 9 kattan oluşan iki bloklu kiralık binaya taşınacak.
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muhittin Böcek açıklaması
- Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı:Bu hafta evden çıkmayın
- Toz fırtınası uyarısı
- Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı
- Yandaş kalemden Kılıçdaroğlu'na suikast senaryosu
- CHP'li Veli Ağbaba'dan kötü haber
- 20 yaşında koronavirüsten yaşamını yitirdi
- AKP’li belediye başkanı istifa etti
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
Video Haberler
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muhittin Böcek açıklaması
- Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı:Bu hafta evden çıkmayın
- Toz fırtınası uyarısı
- Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı
- Yandaş kalemden Kılıçdaroğlu'na suikast senaryosu
- CHP'li Veli Ağbaba'dan kötü haber
- 20 yaşında koronavirüsten yaşamını yitirdi
- AKP’li belediye başkanı istifa etti
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge