Çağlayan Adliyesi'nde yaşamına son vermek istedi

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bir kişi yaşamına son verme girişiminde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2020 Salı, 10:28
Abone Ol google-news

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayıında bir kişi intihar girişiminde bulundu.

A Blok 7 kattaki korkuluklara çıkarak atlamak isteyen kişinin eşinden ayrılmak istemediği için intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Evrensel'in haberine göre, inhitar girişiminde bulunan kişinin isminin Ahmet olduğu öğrenilirken; ikna çalışmaları sonrası intihardan vaz geçirilerek sakinleştirildi.



Video Haberler