Çağlayan Adliyesi'nde yaşamına son vermek istedi
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bir kişi yaşamına son verme girişiminde bulundu.
Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayıında bir kişi intihar girişiminde bulundu.
A Blok 7 kattaki korkuluklara çıkarak atlamak isteyen kişinin eşinden ayrılmak istemediği için intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Evrensel'in haberine göre, inhitar girişiminde bulunan kişinin isminin Ahmet olduğu öğrenilirken; ikna çalışmaları sonrası intihardan vaz geçirilerek sakinleştirildi.
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