Çağlayan Metrobüs Durağı'nda şüpheli valiz alarmı
Çağlayan Metrobüs Durağı girişinde unutulan valiz polisi alarma geçirdi. Bomba İmha Uzmanı'nın fünye ile patlattığı valizden kıyafet çıktı.
Şişli'de bulunan İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi'nin hemen yanında bulunan Çağlayan Metrobüs Durağı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Saat 01:00 sıralarında, durak girişinde fark edilen valiz polisi alarma geçirdi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından metrobüs seferleri çift yönlü olarak durduruldu.
BOMBA İMHA UZMANI ÇAĞIRILDI
Polis ekiplerinin aldığı tedbirlerin ardından olay yerine gelen Bomba İmha Uzmanı ekip, valizi fünye ile patlattı. Patlamanın ardından valizin içinde kıyafetler çıktı. Valizin unutulduğu tahmin edilirken, polis ekipleri valizin sahibinin bulunması için çalışma başlattı.
VALİZİN OLAY YERİNDEN KALDIRILMASININ ARDINDAN METROBÜS SEFERLERİ BAŞLADI
Bomba imha uzmanının valizi fünye ile patlatması ve valizini olay yerinden kaldırılmasının ardından Metrobüs seferleri normale döndü.
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- Çin'e gönderilen trenden 'Rayların Fatih'i çıktı
- İmamoğlu, ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı
- Yavaş'ın talebi aylar sonra onay aldı: Süreç başlıyor
- CHP'li belediyelerden asgari ücret kararı
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- DİSK asgari ücret talebini açıkladı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- '3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik'
Video Haberler
- Boy uzatma ameliyatları neden tercih ediliyor?
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
- 25 yıl sonra mesleğine döndü, koronavirüse yenik düştü
- Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim
- AKP'li vekilden Meclis'te alkış alan konuşma
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- Çin'e gönderilen trenden 'Rayların Fatih'i çıktı
- İmamoğlu, ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı
- Yavaş'ın talebi aylar sonra onay aldı: Süreç başlıyor
- CHP'li belediyelerden asgari ücret kararı
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- DİSK asgari ücret talebini açıkladı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- '3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik'