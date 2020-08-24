Çakarlı minibüsteki saldırgan tutuklandı
Arnavutköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Muhammed Enes Uysal (20) çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.
İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes U.(28), seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde, 'Polise versen ne olacak' diyerek de tehdit eden saldırgan dün Avcılar'da yakalandı. Saldırgan bugün, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan gerekli işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Muhammed Enes U. (20), savcılık ifadesinin alınmasının ardından "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
TUTUKLAMA KARARI
Arnavutköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Muhammed Enes Uysal (20) çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.
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