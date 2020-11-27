Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu'na üçüncü tehdit: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı?
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarına devam ediyor. Çakıcı, Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit içerikli yeni bir mektup daha yazarak, “Sana daha evvel söyleyeceğim söyledim. Sende beni öldürtebilecek yürek var mı?” ifadelerini kullandı.
Kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan mafya lideri Alaattin Çakıcı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na danışmanı aracılığıyla 3. kez tehdit etti.
Yeni bir mektup daha yazarak, danışmanı aracılığıyla paylaşan Çakıcı, Kılıçdaroğlu’na yönelik "Sende beni öldürtebilecek yürek var mı?" ifadelerini kullandı.
Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na yazdığı 3. mektup şu şekilde:
"FOX TV'de Sayın Kılıçdaroğlu Şahsım ile ilgili yine birşeyler zırvalamış. Bu Ülkede doğrudan konuşanın kendisi olduğunu bu sebeple hedef alındığını söylüyor, Evet Konuşuyor ama Bölücülerin ağzıyla konuşuyor. " Mafya bozuntusu 5 Paralık adam" ifadesini kullanmış.
Ona soruyorum.
PKK’ya, silahlı terör örgütlerine, Batı’ya ve üst akıla hizmet eden Kemal Kiliçdaroğlu, Bu millet senin kaç paralık adam olduğunu zeten biliyor. Sen bunu biliyor musun? Devleti ağzına alıyorsun, iktidar olmaya talipsin. Neden sürekli olarak PKK, silahlı terör örgütlerini ve FETÖ’cüleri savunuyorsun?
Ülkeni niye Batılı ülkelere ve ABD'ye şikayet ediyorsun? Adamlık parayla ölçülmez. Bu millet her şeyi biliyor. Sana daha evvel söyleyeceğimi söyledim. İnsanlara hakaret etme ve küçük görme hakkını kendinde görüyorsun. Birisi sana konuştuğu zaman ona buna neden pislik atıyorsun. Bir sürü işbirliği yaptığın terör örgütleri var, boş konuşacağına sende beni öldürtecek yürek var mı Bay Kemal? Bu zorlu süreçte provakatörlük yapacağına devleti yönetenleri rahat bırak. Sende akıl olsa kendini bu kadar küçültmezsin, ama devlet düşmanlarıyla iş birliği yapan kişide akıl ne gezer.
Zaten kardeşin bile söylüyor "AKLİ SAĞLIK SORUNLARI VAR" diye. Dengesiz konuşmalarınla sürekli Devlete zarar vermektesin. Git kendini tedavi ettir. Allah'a iman etmişsen Allah seni islah etsin."
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