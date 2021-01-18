Kaliforniya sağlık yetkililerinden Moderna aşısı uyarısı
Kaliforniya sağlık yetkilileri, alerjik reaksiyonlar nedeniyle Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının dağıtımının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiğini aktardı.
Pfizer-BioNTech aşısını olduktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısının 33 kişiye yükselmesi endişeye neden oldu. ABD'nin Kaliforniya eyaletinden de Moderna koronavirüs aşısı için bir uyarı geldi. ABD basını, Kaliforniya sağlık yetkililerinin, alerjik reaksiyonlar nedeniyle Moderna'nın Covid-19 aşısının dağıtımının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiğini duyurdu.
Moderna koronavirüs aşısının uygulandığı bir klinikte, 10 kişinin alerjik reaksiyon göstermesi üzerine eyalet sağlık görevlileri, durumu araştırdıklarını belirtirken uzmanlar, aşıya karşı gelişen alerjik durumun 100 binde bir olduğunu açıklamıştı.
BİR DOKTOR ALERJİK REAKSİYON GÖSTERMİŞTİ
Bolton eyaletinde geçtiğimiz aralık ayında kabuklu deniz ürünleri alerjisi bulunan bir doktor, ilaç şirketi Moderna'nın ürettiği Covid-19 aşısını olduktan hemen sonra bünyesinin tepki vermesi üzerine acilen hastaneye kaldırılmıştı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin 20 Aralık'ta onayladığı ikinci aşı Moderna'nın koronavirüs aşısının ülkede dağıtımına başlandı. 5,9 milyon aşı dozu kutuları kargoyla gönderilmişti.
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