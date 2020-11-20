Çalışan anne ve babalar çocuklarını nereye bırakacak?

20 Kasım 2020 Cuma, 06:00

Hükümet, tüm okul öncesi kurumlar ile kreşleri de “uzaktan eğitim” kapsamına aldı, ancak çalışan anne ve babaların çocuklarını nereye ve kime bırakacakları hiç düşünülmedi.

Kreş ve anaokulları kapatıldı ancak kamudaki tüm kurumlar çalışmaya devam ediyor. İşyerine gitmemek işveren için sözleşmenin “haklı feshini” doğuruyor. Yani işçi tazminatsız olarak işten atılıyor. Şu anda birçok aile küçük çocuklarını bakacak kimse olmadığı için işyerlerine götürmek zorunda kalıyor.

YILLIK SÖZLEŞME

Ayrıca 20 yaşından küçüklere de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Yani bakacak kimsesi olmayan aileler çocuklarını işyerlerine de götüremeyecek. Evlere çocuklar için bakıcı bulunması olasılıklar arasında. Ancak özel anaokulu ve kreşler ile yıllık sözleşme yapılıyor. Aileler bu sözleşmeden cayma hakkını kullandıklarında ek maliyet çıkıyor. Sözleşme devam ettiğinde ise kreş ve anaokulları kapalı oldukları süre içerisinde ücretin yüzde 50’sini almaya devam ediyor. Hem kreş ve anaokuluna ücret ödemek hem de ayrıca bakıcıya ödeme yapmak zaten zar zor geçinebilen emekçiyi daha da zorlayacak.

Bir diğer olasılık anne-babaların aile büyüklerinden yardım istemesi. Ancak bu da büyük risk yaratıyor. Anne ve baba çalıştıkları için dışarıdan virüsü eve taşıyıp yaşlılara bulaştırmaları olasılığı var. Ayrıca birçok anne ve baba, memleketinden uzakta yaşıyor. Bu nedenle de küçük çocuğu olan çalışan anne ve babalardan birisine izin verilmesi gerekiyor. Kamuda bunun olabileceği ancak özel sektörde çok zor olduğuna da dikkat çekiliyor. Özel kreş ve anaokullarının sorunun çözümü için CİMER yoluyla Cumhurbaşkanlığı’na başvuracakları öğrenildi.