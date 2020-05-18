Çalışanında Covid-19 tespit edilen kooperatif kapatıldı

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nde bir çalışan, belirtiler üzerine Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek koronavirüs testi yaptırdı.



Çalışan hastanede tedavi altına alınırken, kendisi ile beraber çalışan 3 kişi de evlerinde karantina altına alındı.

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif’i ise, çalışanlarının 14 günlük karantinaya alınması nedeniyle faaliyetlerini durdurarak, çalışma binasını giriş ve çıkışlara kapattı.

Yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs testi pozitif çıkan çalışanının durumunun iyi olduğunu belirten Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Gültekin Köse, “Bir çalışanımızın testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumu iyi. Tedbir amaçlı kurum binamız ve 3 çalışanımız karantinaya alındı. Şu an için faaliyetlerimizi durdurduk. En kısa sürede tekrar çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.