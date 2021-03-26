Çalışanlar sendika konusunda Elon Musk'ı yendi

26 Mart 2021 Cuma, 14:49

ABD Ulusal İşçi İlişkileri Kurulu'ndaki iki Cumhuriyetçi ve bir Demokrat üyenin aldığı karara göre, elektrikli araba üreticisi Tesla kovulan işçileri geri alma teklifinde bulunmak zorunda.

Kurul, şirketin bir sendika aktivistine karşılık vermesi, Elon Musk'ın tehditkar Twitter paylaşımı ve sendika destekçilerini zora dayalı bir şekilde sorguladığından dolayı yasaları ihlal ettiğine hükmetti.

CNBC'de yer alan habere göre Tesla, yaptığı açıklamada olaylarla ilgili herhangi bir yanlış tutumu reddederken Musk'ın yaptığı paylaşımın da ABD Anayasası'nın ilk maddesi dahilinde olduğunu söyledi.

Kaynak: NTV