Çalışma izin belgesi nasıl alınır?

29 Nisan 2021 Perşembe, 17:02

İstisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla vatandaşlar çalışma izin belgesi sayesinde işlerine gidebilecek. Eğer e-Devlet üzerinden yazı alınamadıysa iş yerinden bir belge alınabilecek.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgede açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla Çalışanlar, çalışma belgeleri ile işyerlerine gidebilecek. Çalışma belgeleri www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranından temin edilecek. SGK çalışma izin belgesi çıktı olarak da alınabilecek. E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. SGK kaydı almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.



E devlet sistemine giriş yapınız.

Arama boşluğu kısmına “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama” yazınız.

Ekranda gözüken SGK kaydınızı “Dosyayı indir” seçeneğine tıklayarak PDF şeklinde indirin ve çıktısını alın.

e-Devlet üzerinden gerekli çalışma izin belgesini alamayanlara için Süleyman Soylu şu açıklamayı yaptı;

“Çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun ‘Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum’ diye bir kağıt imzalayacak. Yani hem e-Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz, kimseden yazı alınmasına gerek kalmayacak. Eğer alınamıyorsa da iş yerinden bir belge alınabilecek. Hem klasik hem modern metodumuz var.”