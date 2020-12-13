Çalışmaya zorlandı, virüs kaptı, ailesini kaybetti

13 Aralık 2020 Pazar, 09:16

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Sanat Ambalaj fabrikasında çıkan koronavirüs vakasının ardından patrona “Temaslı” olduğunu söyleyerek ‘karantina izni’ isteyen işçi İbrahim Karaoğlan’a izin verilmedi. 13 Ağustos’ta koronavirüse yakalanan işçi önce Annesi Hanım Karaoğlan’ı, birer hafta ara ile babası Mehmet Güllü Karaoğlan’ı ve ağabeyi Sabit Karaoğlan’ı kaybetti. Yaşananların ardından ise İşçi Karaoğlan önce ücretsiz izne çıkarıldı, arından ise “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller davranışlar” sergilediği gerekçesiyle (kod-29) işten atıldı.

BİRER HAFTA ARAYLA ANNE, BABA VE AĞABEYİNİ KAYBETTİ

Sanat Ambalaj İşçisi İbrahim Karaoğlan, yanında çalışan işçi arkadaşının koronavirüse yakalanmasının ardından işyeri yönetiminden karantinaya girmek için izin istedi. Karaoğlan’a izin verilmedi. Ardından Karaoğlan da Covid-19’a yakalandı. Karantinaya giremeyen Karaoğlan virüsü eve taşıdı. Bulaş, Karaoğlan’ın annesi Hanım Karaoğlan’a, babası Mehmet Güllü Karaoğlan’a ve ağabeyi Sabit Karaoğlan’a taşındı. Hanım Karaoğlan 25 Ağustos’ta, 1 Eylül’de Sabit Karaoğlan, 8 Eylül’de Mehmet Güllü Karaoğlan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sonrasında ücretsiz izne gönderilen Karaoğlan, ‘kod 29’ gerekçe gösterilerek işten atıldı. Olay, ailelerinin de hayatı pahasına işçilerin nasıl sömürüldüğünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

"TEMASLIYIM, İZİN VERİN" DEDİ, İZİN VERMEDİLER

Evrensel’e konuşan İbrahim Karaoğlan, fabrikaya 2019’un kasım ayında girdiğini, 2020’nin ağustos ayına kadar çalıştığını söyledi. Ağustos ayında birlikte çalıştığı arkadaşının virüs kaptığını dile getiren Karaoğlan, “Fabrikaya, ‘Ben de temaslıyım, bana izin verin’ dedim vermediler. 13 Ağustos’ta bana da virüs bulaştı. Benim sağ ve sol ciğerim komple virüs kaplamıştı. Sonra evdekilere taşıdım virüsü. Annem, babam ve abimle aynı evde yaşıyorduk. 25 Ağustos’ta annemi, 1 Eylül’de abimi, 8 Eylül’de babamı kaybettim Covid nedeniyle” dedi.

"BİR BUÇUK AY PARA YATMADI"

13 Ağustos’tan sonra 14 gün karantinada kaldığını, karantina süresi bittikten sonra 17 gün daha rapor verildiğini belirten Karaoğlan, “Toplam bir ay işe gitmedim. Sonra işyerine gittiğimde bana imza attırdılar, ‘Sen ücretsiz izindesin, biz seni ne zaman çağırırsak o zaman gel’ dediler. 16 Eylül’de izne gönderildim. Bir buçuk ay devletin verdiği günlük 39 lirayı aldım. Sonraki bir buçuk ay bana bir şey yatırmamışlar” ifadelerini kullandı.

Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Karaoğlan, fabrika hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.