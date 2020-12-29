Çalıştığı inşaatta feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Kasım Demir (40), hayatını kaybetti.

DHA
29 Aralık 2020 Salı, 11:56
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Olay, Harran'ın Kaymaklı Mahallesinde meydana geldi. Kalıp ustası Kasım Demir, inşaatta çalışırken, yakınındaki elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaata sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kasım Demir’in öldüğü belirlendi.
Yapılan incelemesinin ardından Kasım Demir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



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