Çam fıstığının fiyatı çeyrek altını geçti
Son yıllarda verimi düşen çam fıstığına bir darbe de orman yangınlarından geldi. Muğla’da meydana gelen orman yangınlarında binlerce çam ağacı yok oldu. Çam ağaçları küle dönünce çam fıstığının üretimi de düştü. Muğla’da 1 kilogram çam fıstığının fiyatı çeyrek altını geçerek, 800 lira oldu.
Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan ve günlerce devam eden orman yangınlarında binlerce bitki ve hayvan yok oldu. Yangınlardan ormanlık alanlarda elde edilen ürünler de etkilendi. Çam ağaçlarından elde edilen ve pilav, dolma gibi yemek ile helva gibi tatlılarda tercih edilen çam fıstığının fiyatı da çeyrek altını solladı. Muğla’da çam fıstığı, birçok kuruyemiş ve aktarlarda bulunmazken şu anki kilogram fiyatı 800 lira. Çeyrek altın ise 790 lira civarında satılıyor.
Kuruyemiş ve aktar işletmecileri ise çam fıstığının kilosunun önümüzdeki günlerde daha da artacağını söylüyor. Muğla’nın merkez Menteşe İlçesi’nde 21 yıldır aktarlık yapan Özal Sağlam, çam fıstığının kilogram fiyatının daha da artmasını beklediklerini ifade ederek şöyle konuştu:
“Şu anda çam fıstığının kilosu 800 lira. Muğla’da başka aktarlarda 900 lira. Fiyatının bu kadar pahalı olması ürünün az olduğundan kaynaklanıyor. Muğla'da çam fıstığını aldığımız yerlerde, üretimin az olduğu, ağaçlar da hastalık olduğu, yaşanan orman yangınlarından etkilendikleri söyleniyor. Bir de ekosistemin değişmesi ve çam ağaçlarının yakınına maden ocaklarının da açılmasında ürünlerin verim oranlarının düştüğünü söylüyorlar. İlerleyen zamanlarda da fiyat artacaktır. Elimizde ürün bitip yeniden aldığımızda üzerine 100 lira konmuş bir şekilde alıyoruz.”
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