Çamaşır makinesinde ıslak mendil kullanmak, giysileriniz için faydalı
Ortalama olarak bir insan haftada yaklaşık dört saat çamaşır yıkıyor. Kıyafetleriniz yıkansa da üzerilerine yapışan tüy ve saçlardan ayıramıyorsunuz. Ancak ıslak mendil sizi bu durumdan kurtarabilir.
Yıkanmış olsalar bile kıyafetlerinize yapışan saç, tüylerden kurtulmak oldukça güç ancak emici bir görev üstlenen ıslak mendiller imdadınıza yetişebilir.
Bunun yapmanız gereken şey yıkayacağınız kıyafetlerin içine 3 ıslak mendil koyma. Davul dönmeye başladığında mendiller kıyafetlerle karışacak saç ve tüyleri toplayacaktır. Tatmin edici sonuçları görebilmek için her yıkamada yeni ıslak mendiller kullanmalısınız.
Islak mendiller makinenin içinde yırtılmayacak kadar güçlü olmalıdır. Islak mendilleri kağıt veya kumaşla değiştirmeye çalışmayın. Kağıtlar yeterince sağlam değil, bu nedenle giysilerinizden küçük kağıt parçalarını temizlemek zorunda kalabilirsiniz. Giysilerinizin ıslak mendillerin kokusunu emmesini istemiyorsanız, antibakteriyel veya kokusuz bir ürün seçin.
Kaynak: Gazete Kolektif
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