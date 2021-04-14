Camdaki Kız’ın gizemli karakteri Muzo'ya Enis Arıkan hayat verecek

14 Nisan 2021 Çarşamba, 15:23

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden diziye uyarlanan Camdaki Kız’ın başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu paylaşıyor. Dizideki gizemli karakter Muzo’ya kimin hayat verdiği bilinmediği için sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

İlk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Camdaki Kız dizisindeki Muzaffer (Muzo) karakteri ekranlarda hiç gösterilmedi.

MERAK EDİLEN KARAKTER

Çok merak edilen Muzo’yu kimin canlandırdığı belli oldu. Enis Arıkan, Camdaki Kız dizisiyle seyirci karşısına çıkacak, Muzo karakterine hayat verecek.

Uzun bir süredir televizyon ekranlarında olan, yıldızı son zamanlarda daha da parlayan Enis Arıkan'ın yeniden ekranlara dönecek olması ise hayranlarını heyecanlandırdı.