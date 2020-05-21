Cami hoparlörlerinden çalınan Çav Bella için soruşturma başlatıldı

21 Mayıs 2020 Perşembe, 09:39

İzmir’deki birçok camiden Çav Bella çalındığına dair paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde camii hoparlöründen kısa süreliğine Çav Bella çalındığı duyuldu.

Sosyal medya kullanıcıları da İzmir’in Karşıyaka ve Buca ilçelerinde Çav Bella çalınan görüntüleri paylaştı.

Müftülük tarafından olayla ilgili soruşturma başlatırken, merkezi ezan sistemine sızarak frekansların değiştirilmiş olabileceği ihtimalinde üzerinde durulduğu belirtildi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

“20/05/2020 çarşamba günü bazı internet sitelerinde, İzmir ilindeki farklı camilerin hoparlörlerinden aynı anda ezan yerine İtalyanca Bella Ciao (Çav Bella) nun çalındığının haber konusu yapılması karşısında; söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.”