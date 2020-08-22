Cami için arsa bağışını ranta çeviren Diyanet TBMM gündemine taşındı

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Diyanet’in, 11 milyarı aşan bütçesiyle yetinemeyip bir de kişisel araziler üzerinden kazanç elde ettiğini kaydeden Bingöl, “Yıllık bütçesi 11 milyar 519 milyon 609 bin TL olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kişisel miras üzerinden kazanç sağlaması hangi hukuki gerekçeye dayanmaktadır” diye sordu.

Bingöl, Bitlis’in Güroymak ilçesinde Ömer Subaşı’nın, 31 yıl önce cami yapılsın diye Diyanet’e vakfettiği araziye cami yerine trafo kurulup söz konusu trafo için VEDAŞ’tan istimlak bedeli alınmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Ömer Subaşı’nın vasiyetinin yerine getirilmediği için hukuki yollara başvuran çocuklarının henüz sonuç alamadığını belirten Bingöl, “Diyanet’in bütçesi tam sekiz bakanlığı geride bıraktı. Buna rağmen bu para yetmemiş olacak ki kişilerin cami olması için vasiyet ettikleri arazi üzerinden kazanç elde ediyorlar. Bu açıkça haksız kazanç” değerlendirmesinde bulundu.

‘VASİYET NEDEN İHLAL EDİLDİ?’

Bingöl, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: “Ömer Subaşı’nın vasiyetinin ihlal edilme gerekçesi nedir? Söz konusu vasiyetin ihlal edilmesi hukuka aykırı olduğu halde hangi gerekçe ile yerine getirilmemiştir? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın söz konusu arazi dolayısıyla VEDAŞ’tan elde ettiği gelir ne kadardır? Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağışlanan başka arazilerin miktarı ve yerleri nerelerdir? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kişisel miras üzerinden kazanç sağlaması hangi hukuki gerekçeye dayanmaktadır? Subaşı ailesinin vasiyetin yerine getirilmesi ile ilgili talepleri yerine getirilecek midir?”