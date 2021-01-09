Cami imamından skandal "aşı" açıklaması
Tokat Erbaa'da cami imamlığı yaptığı öne sürülen Ayhan Keskin, "Aşıyı önce CHP'lilere yapalım; işe yararsa millet kurtulur, işe yaramazsa vatan kurtulur" ifadelerini kullandı.
CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem, Tokat'ın Erbaa ilçesinde cami imamlığı yapan Ayhan Keskin'in aşı ile ilgili skandal mesajını paylaştı. Keskin mesajında, "Aşıyı önce CHP'lilere yapalım; işe yararsa millet kurtulur, işe yaramazsa vatan kurtulur" ifadelerini kullandı.
Mesajı paylaşan Eren Erdem, "Bu kişi Tokat Erbaa ilçesinde Cami imamı. Ne denir buna?" dedi.
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