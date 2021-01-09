Cami imamından skandal "aşı" açıklaması

Tokat Erbaa'da cami imamlığı yaptığı öne sürülen Ayhan Keskin, "Aşıyı önce CHP'lilere yapalım; işe yararsa millet kurtulur, işe yaramazsa vatan kurtulur" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2021 Cumartesi, 21:20
Cami imamından skandal
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CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem, Tokat'ın Erbaa ilçesinde cami imamlığı yapan Ayhan Keskin'in aşı ile ilgili skandal mesajını paylaştı. Keskin mesajında, "Aşıyı önce CHP'lilere yapalım; işe yararsa millet kurtulur, işe yaramazsa vatan kurtulur" ifadelerini kullandı.

Mesajı paylaşan Eren Erdem, "Bu kişi Tokat Erbaa ilçesinde Cami imamı. Ne denir buna?" dedi.


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