Camiler açık mı? Diyanet İşleri Başkanı'ndan bayram namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 13:39
Camiler açık mı? Diyanet İşleri Başkanı'ndan bayram namazı açıklaması
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bayran namazına ilişkin açıklama geldi. TRT televizyonunda ekranlara gelen sahur programına konuk olan Erbaş, "Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekanlar camilerimiz oldu. Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti. Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız" diye konuştu.

Erbaş, yurttaşlara namaz sonrasında evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.


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