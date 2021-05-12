Camiler açık mı? Diyanet İşleri Başkanı'ndan bayram namazı açıklaması

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 13:39

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bayran namazına ilişkin açıklama geldi. TRT televizyonunda ekranlara gelen sahur programına konuk olan Erbaş, "Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekanlar camilerimiz oldu. Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti. Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız" diye konuştu.

Erbaş, yurttaşlara namaz sonrasında evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.