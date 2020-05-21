Camilerde ‘Çav Bella’ çalınmasına Tunç Soyer'den sert tepki

21 Mayıs 2020 Perşembe, 11:57

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ şarkısının çalınmasına tepki gösterdi. Soyer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



'BU OYUNA GELMEYELİM'

“Mübarek Ramazan ayının sonunda milletçe Bayram’a hazırlanırken İzmir’de dün bazı camilerin minarelerinden şarkı çalınması benimle birlikte tüm İzmirlileri üzmüştür. En fazla birlik beraberlik içinde olmamız gereken günlerde, halkımızı birbirine düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. Hedefleri halkımızın dirliği, birliğini bozmaktır. Bu oyuna gelmeyelim.

Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı camilerin bazılarının ses sistemine girerek bu eylemi gerçekleştirenleri devletin yetkilileri, emniyet güçlerinin en kısa sürede yakalayarak yüce Türk Adaleti önüne çıkacağına inanıyor, İzmirliler adına bekliyoruz. Asla kabul etmeyeceğimiz bu provokasyonu gerçekleştirenleri lanetliyor, güzel İzmir’in adını bu olayla yan yana getirip politika malzemesi yapanları da kınıyorum.”