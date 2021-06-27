Can Ataklı 48 dakika 15 saniye bekledi, 10 bin lira ceza yediğini öğrendi

27 Haziran 2021 Pazar, 09:00

Korkusuz yazarı Can Ataklı, bugünkü köşe yazısında HGS geçiş ihlalleri nedeniyle aradığı Karayolları'nın başvuru hattında 48 dakika bekletildiğini yazdı. Ataklı, bu beklemenin sonunda, aracına 10 bin liradan fazla ceza yazıldığını öğrendi.

Ataklı'nın bugünkü "Karayolları’nın başvuru hattında tam 48 dakika 15 saniye bekledim" başlıklı yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"(...)

Resmi kağıtta Karayolları’nın başvuru telefonunu vermişler. 0850’li bir telefon.

Çevirdim. “OGS ise 1’e, HGS ise 2’ye basın” dedi mekanik bir kadın sesi.

HGS olduğu için 2’ye bastım. Beş saniye sonra bir görevli çıktı karşıma.

Durumu anlattım, baktı bilgisayara, “Bu” dedi “OGS ile ilgili, daha doğrusu kesinleşmiş cezalara OGS tarafı bakıyor, yeniden arayın ve biri tuşlayın.”

Öyle yaptım.

1’i tuşladım ve tam 48 dakika 15 saniye sıramın gelmesini bekledim.

Sonunda karşıma çıkan görevli “Can Bey ne 735 lirası, o size gelen ilk tebligat, toplam cezanız 10 bin küsur lira” demez mi.

Başımdan kaynar sular döküldü.

Çare itiraz etmekmiş.

“Fatih Sultan Mehmet köprüsü girişindeki OGS merkezine gidin” dedi.

Gittim.

Çok iyi davrandılar, itiraz dilekçemi yazdırdılar.

İnceleyecekler."