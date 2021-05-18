Can Bonomo: Eğitimsiz, cahil ve ırkçı olmanız bu dünyanın en büyük sorunu

18 Mayıs 2021 Salı, 11:40

Şarkıcı Can Bonomo geçtiğimiz günlerde sürekli kullandığı aksesuarı olan şapkasını sosyal medya üzerinden satışa çıkardığını duyurmuştu. Şapkasını, SMA hastası Miran bebek için yardım amaçlı satışa sunduğunu açıklayan Bonomo'ya bir takipçisinden “Keşke Yahudilerin yaptığına bi tepki verseydiniz” şeklinde yorumun gelmesiyle ipler gerildi.

BU DÜNYANIN PROBLEMİ SİZLERSİNİZ



Can Bonomo gelen ırkçı yorum karşısında sessizliğini bozarak, “Israil asıllı biri değilim ben, İspanyol kökenli bir Türk’üm. Bunların hiçbiri beni tanımlayan şeyler değil, ırk ve coğrafyayla kafayı bozmuş mikro insanlar bana hatırlamadığı sürece, gün içerisinde aklıma dahi gelmiyor. Filistin’de yaşamını yitiren masum insanlar ve çocuklarla ilgili fikirlerimi belirttim. Daha önce de belirtmiştim. Dünyayı Instagram’dan değiştirmeye çalıştığınız için geri kalan hiçbir şeyi takip edemiyorsunuz sanıyorum. Sizler ırkçısınız çocuklar. Bu dünyanın problemi sizlersiniz. Eğitimsiz, cahil ve ırkçı olmanız bu dünyanın en büyük sorunu. Sosyal medya hesaplarında bayrak koyduğunuz zaman elinizden geleni yapmış olduğunuzu varsayıyor ve vicdanınızı rahatlatıyorsunuz. İşin b…ktan kısmı vicdanınız o kadar zayıf ki bu size yeterli geliyor. Bir azınlığı köşeye sıkıştırmakta, ona zorbalık etmekte beis görmüyorsunuz. İnsanlığa biraz değer veriyorsanız gerçek yetişkiler olana, insanı etnik kimliğiyle, denk geldiği coğrafyayla değil, salt insanlığıyla tanıyıp tartmaya başlayana kadar çürük fikirlerinizi kamu nezdinde beyan etmeyin; aksiyon almayın. Bunu 100 sene önce başarabilmiş olsaydık zaten konuşmuyor olurduk bunları şimdi” ifadelerini kullandı.

"BEN TÜRK'ÜM YAHUDİ OLMAK BİR DİNDİR"

Can Bonomo, Eurovision'a katıldığı dönem, Musevi kimliği ile ilgili yapılan yorumlara da yanıt verdiği bir programda "Ben Türküm Yahudi olmak bir dindir" demiş, "Müziğin dili, dini, ırkı yok. Ben Türküm. Yahudi olmak bir dindir. Türkiye'de 36 ayrı etnik kökenden insan yaşıyor. 540 senedir buradayız. Bunun konuyla alakası yok. İsrail ile alakası yok. İspanya'dan 540 yıl önce gelmişiz. Türküm, Türkiye'yi temsil edeceğim" sözlerini kullanmıştır.