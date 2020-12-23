Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis

23 Aralık 2020 Çarşamba, 10:51

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan gazeteci Can Dündar’ın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Can Dündar’ın 27 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen kapalı duruşmada sanık Can Dündar’ın avukatları gönderdikleri dilekçe ile esasa dair savunma yapmayacaklarını belirtti. Duruşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı ile MİT müsteşarlığı avukatı hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Can Dündar’ın ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçundan 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Dündar'ın ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan ise 7 yıl 21 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verildi. Dündar'ın toplamda 27 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Dündar'ın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan ise beraatine karar verildi.

Mahkeme Can Dündar hakkında daha önce çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin infazının ise aynen devamına hükmederek, Dündar hakkında daha önce çıkartılan kırmızı bülten ve iade talepnamesi işlemleri ile iadesinin istenilmesine de karar verdi.



