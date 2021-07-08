Can Dündar'a silahlı saldırı davasında zanlıya 3 yıl hapis, iyi hal indirimi

08 Temmuz 2021 Perşembe, 14:36

Gazeteci Can Dündar'a 6 Mayıs 2016'da İstanbul Adliyesi önünde düzenlenen silahlı saldırı davası karara bağlandı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada, Can Dündar’a silahlı saldırıda bulunan ve NTV muhabiri Yağız Şenkal’ı bacağından yaralayan Murat Şahin, silahla tehdit, kasten yaralama ve ruhsatsız silah taşımaktan ceza aldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Sözcü'de yer alan habere göre sanık Murat Şahin, gazeteci Yağız Şenkal'ı silahla yaralamaktan dolayı toplamda 3 yıl 15 gün hapis ve 500 lira para cezasına mahkum edildi. Ancak hakim, 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 2 yıl 3 ay 15 güne indirdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, diğer sanıklar Sabri Boyacı ile Habip Ergün Celep'in üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığından beraatlarına karar verdi.

DÜNDAR'A SİLAHLI SALDIRIDAN BERAAT ETMİŞTİ

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk dava, 2 Ekim 2018 tarihinde karara bağlanmış, mahkeme, saldırgan Murat Şahin’e, NTV muhabiri Yağız Şenkal’a karşı, ‘kasten yaralama' suçundan 4 bin 500 TL adli para cezası, ‘ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 10 ay hapis cezası vermiş, diğer iki sanığın ise beraatlarına hükmetmişti. Şenkal’ın karara itirazı sonucu istinaf mahkemesinin bozma ilamından sonra dava yeniden görüldü.

Mahkeme ilk davada, Can Dündar’a yönelik eylemin ise teşebbüs aşamasında kaldığını öne sürerek, sanığın ayrıca cezalandırılamayacağına hükmetmişti. Mahkeme sanık Murat Şahin hakkında Can Dündar’a yönelik silahlı tehdit suçunun ise unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti.