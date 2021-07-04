Can Yayınları’nda yaz!

04 Temmuz 2021 Pazar, 00:06

YERLİ EDEBİYAT

Yaz ayına mayıs ayıyla birlikte Can Yayınları olarak Murat Gülsoy’un günümüzde geçen tekinsiz, olağanüstü, fantastik öykülerden oluşan Belirsiz Bir Ânın Kıyısında isimli öykü kitabıyla başladık.

Murat Gülsoy bu kitapta, gerçekle gerçeküstünün sınırlarında dolaşan yedi öyküyle insan ruhunun karanlık sırlarını yer yer muzip yer yer ürkütücü bir atmosferin içinde anlatıyor.

Tek katlı, bahçeli evlerin olduğu otoban kenarındaki gizemli mahalleden oyuncu belleğin dehlizlerine, kuyuya fısıldanan sırlardan mezarından kalkıp gelen ölülere, insan gibi makinelerin tuhaf dünyasından uykuyla uyanıklık arasındaki belirsiz anlara uzanan tekinsiz bir yolculuk; acımasız bir yazarın kaleminden çıkan uçuş korkusu ve nihai sonsuzluk...

Haziran ayının başında okurlarla buluşan Yekta Kopan’ın yeni öykü kitabı Bana Kuşlar Söyledi de yazın iddialı kitaplarından.

Sarmaşık isimli çizgi romanıyla da büyük ilgi uyandıran Yekta Kopan bu kitapta, kimi alabildiğine gerçekçi kimi cesurca yaratıcı ve oyunbaz kimi de distopyanın sınırlarında gezinen öyküleri bir araya getiriyor.

Ele aldığı çetin meselelere karşın kendine özgü mizahından, derin ironisinden ve yaşam sevincinden asla ödün vermiyor Kopan.

Her şeye rağmen hayatın yanında olmamız hatta elden geldiğince “dans etmemiz” gerektiğini vurguluyor.

AHMET GÜNTAN, CAN YAYINLARI’NDA!

Ahmet Güntan yaşamın akışı gibi sonlanmayan, sürüp giden sohbet bir zeytin misali dallanıp budaklanarak coşup zenginleşen ve diyaloglarla en temel meseleleri konu edinen ilk romanı Olanlık ile felsefi ve şiirsel fragmanlardan oluşan, saflıktan şiirin hareketine, günlük siyasetten vicdanın sesine, yoksulluktan ideal ahlaka, küresel sorunlardan mukadderata, oldukça geniş bir alana yayılan meseleleri ele alan Esrariler isimli kitaplarıyla artık Can Yayınları’nda.

YABANCI EDEBİYAT

Geçtiğimiz yıl Kurt Vonnegut’un bütün kitaplarının yayın hakkını aldık. Uzun zamandır baskısı bulunmayan yazarın üç kült eseri Kedi Beşiği (çev. Mahir Ünsal Eriş), Mezbaha Beş (çev. Hamdi Koç) ve Şampiyonların Kahvaltısı’nı (çev. Cem Akaş) yeni kapakları ve yeni çevirileriyle yayımlıyoruz.

PAULO COELHO’DAN ‘OKÇU’!

Paulo Coelho, eski Japonya’da bir köyde, Japonların geleneksel okçuluk sanatı ustalarından birinin öğretilerini anlattığı Okçu kitabı çok yakında kitabevlerinde olacak.

Paulo Coelho, kendisini uluslararası en çok satan yazarlardan biri yapan bilgelik, cömertlik ve zarafetle ödüllendirilmiş bir yaşam için okurlarına tavsiyelerde bulunuyor.

Eylemlerimiz ve ruhumuz arasında bir bağlantı olmadan tam olarak yaşamanın mümkün olmadığını, reddedilme veya başarısızlık korkusuyla sıkışmış bir yaşamın yaşamaya değer bir yaşam olmadığını öne sürüyor.

Coelho, bunlar yerine risk almanın, cesaretli olmanın ve kaderin bize sunduğu birçok beklenmedik dönüşün kucaklanması gerektiğini tavsiye ediyor okurlarına.

MUNDİ

Mundi’de ise 2020’de yayımlandığında tüm dünyada büyük yankı uyandıran, Fransa’da yok satan genç yazar Pauline Harmange’ın Erkeklerden Nefret Ediyorum isimli deneme eseri de bu yazın dikkat çeken kitaplarından biri olmaya aday.

“Erkekleri sevmeme hakkımız olmalı,” diyen Harmange bu kitapta, kişisel düzeyde değil de genel anlamda kadınların erkeklerden hoşlanmama ve onlara güvenmeme hakkına sahip olması gerektiğini savunurken, kadın dayanışmasına yönelik modern tavırları sorguluyor.

Yazın sonlarına doğru ise, Charlie Mackesy’in tüm dünyada çoksatar listelerinden inmeyen kitabı Çocuk, Köstebek, Tilki ve At kitabını yayımlayacağız.

Her yaşa uygun olan bu resimli kitaba en başından da başlayabilirsiniz, ortasından da. Yeni Küçük Prens olmaya aday bu kitabı yayımlamak için sabırsızlanıyoruz.

Charlie Mackesy bu güzel kitapta okurlarına ilham ve umut veriyor. Çocuk, köstebek, tilki ve atın beklenmedik arkadaşlıklarını ve birlikte öğrendikleri dersleri dokunaklı bir şekilde anlatıyor.

TELLEKT

Fizikten felsefeye, genetikten ekolojiye pek çok alanda dünyada süregiden güncel teorik tartışmaları ele alan markamız Tellekt’te ise Robert Macfarlane’in bizi, hem yerin hem de zihnin yüzeyinin altındaki dünyayla ilişkimizde olağanüstü bir yolculuğa çıkarttığı Yeraltı Diyarı: Bir Derin Zaman Seyahati’ni Fatih Yiğitler çevirisiyle yayımlayacağız.

Tellekt’in bir diğer ilgi çekici kitabı ise Yatakta Neler Yaptık?, Brian Fagan ve Nadia Durrani’nin yatağın büyüleyici ama çoğu zaman unutulmuş geçmişindeki örtüyü kaldırdığı bu kitapta yatağın zaman içindeki sonsuz çeşitlilikteki rolü inceleniyor.