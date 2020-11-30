Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde torpil iddiası
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde diyetisyenlik pozisyonu için yayınlanan ilanda KPSS’den 80 ile 90 puan alan onlarca adayın başvurusu reddedilirken, listenin en alt sırasındaki adayın başvurusu kabul edildi.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 195 sözleşmeli personel almak üzere resmi internet sitesinde ilan yayınladı. Yayınlanan ilana göre, alınacak personel için KPSS puanı aranırken, 195 personel içinden bir de diyetisyen alınacağı ilanda yer aldı.
İlanda alınacak diyetisyen için KPSS puanının yanında, aranan özellikler şöyle yazıldı: “Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.TÜRKAK TS EN ISO / IEC 17025:2017 İç Denetçi Eğitimi Belgesine sahip olmak.”
Daha sonra yine Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde diyetisyen pozisyonunun ön değerlendirme listesi yayımlandı. Yayımlanan listedeki bir ayrıntı dikkat çekti.
Aykırı'dan Egehan Erkün'ün haberine göre, KPSS puanı 70 olan bir diyetisyen “asil” olarak listede yer alırken, KPSS puanı 91 olan ve yine 70 puanın üzerindeki birçok ismin karşısına “Başvuru Şartlarını Taşımamaktadır” diye yazıldı.
Bu durum yine “adrese teslim” ilan eleştirilerine neden olurken, KPSS’den 70’in üzerinde puan alan 80 kişinin neden kabul görmediği açıklanmadı.
İşte ÇOMÜ’nün sitesinde yayımlanan o listenin tamamı:
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Koca hakkında suç duyurusu
- İşte son seçim anketi
- ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ diyenler var
- Tecavüzcüsüyle evlendirilen çeşme
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Linç girişimi davasında sanıklardan skandal savunmalar
- ÇYDD'den Bülent Ersoy'un kürk bağışına ret
- Babacan'ı karşısında gören esnaf: Çıldırdık
- 'İyi para kazanılır' bu işten. İnanın, zihniyet bu
- İngiltere'de H5N8 salgını patlak verdi
Video Haberler
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Koca hakkında suç duyurusu
- İşte son seçim anketi
- ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ diyenler var
- Tecavüzcüsüyle evlendirilen çeşme
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Linç girişimi davasında sanıklardan skandal savunmalar
- ÇYDD'den Bülent Ersoy'un kürk bağışına ret
- Babacan'ı karşısında gören esnaf: Çıldırdık
- 'İyi para kazanılır' bu işten. İnanın, zihniyet bu
- İngiltere'de H5N8 salgını patlak verdi