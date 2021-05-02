İBB: Alkol satışını yasaklayan kararda Tunç Soyer'in imzası yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi, alkollü içkilerin satılmasının yasaklandığı Hıfzısıhha Kurulu kararında Başkan Tunç Soyer'in imzasının bulunmadığını açıkladı.

İZMİR / Cumhuriyet
02 Mayıs 2021 Pazar, 12:48
İBB: Alkol satışını yasaklayan kararda Tunç Soyer'in imzası yok
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde, alkollü içeceklerin satılmasının yasaklandığı İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu kararında Tunç Soyer'in imzasının bulunmadığını açıkladı. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu'nda oy birliğiyle alındığı açıklanan 2021/28 sayılı kararda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in imzası bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu'nun 30 Nisan tarihli alkollü içki satış yasağı kararının oy birliğiyle alındığı iddia edilmiş, konu sosyal medyada gündem olmuştu.



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