İstanbul Valiliği: 'Tam kapanma' döneminde alkol satışı yapılamayacak

02 Mayıs 2021 Pazar, 15:57

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde 'tam kapanma' sürecinde alkol satışı yapılıp yapılmayacağına dair muaamma sürerken İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla tam kapanma sürecinde, alkol ürünlerinin satılmasının yasaklandığı bildirildi.

"ALKOL ÜRÜNÜ SATILMAMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

İstanbul Valiliği, "İçişleri Bakanlığının Genelgesine istinaden; İlimiz genelinde 17.05.2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olmasına, market, bakkal ve büfe gibi yerlerde de alkol ürünü satılmamasına karar verilmiştir" açıklaması yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.