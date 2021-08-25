Çanakkale İl Özel İdaresi binasına 6 yıldır Atatürk büstü yapılmadı

25 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Çanakkale’de 2015 yılında yapılan ve adeta küçük bir sarayı andıran 5 katlı İl Özel İdaresi binasının girişine açıldığı günden bu tarafa Atatürk heykeli yapılamadı. Barbaros Mahallesi’nde yer alan saray görünümlü görkemli kamu binasının bahçesinde ne bir Atatürk heykeli var ne de tabelasında T.C. ibaresi yazıyor. 6 yıldır Atatürk büstü olmadan hizmet veren bina yurttaşların tepkisine yol açarken, İl Genel Meclisi’nde defalarca tartışılması ve yapılmasına karar verilmesine rağmen hâlâ bir adım atılmadı. Çanakkale İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Av. Güneş Pehlivan, “Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun her kamu binasının önünde olması gereken heykelini istiyoruz. Özel İdare’nin ön bahçesi, arka bahçesi, bina girişi, herhangi bir yerinde hiçbir Atatürk’ü simgeleyen bir heykel yok” dedi.

Barbaros Mahallesi’nde bulunan hizmet binasının yapımına 2012 yılında başlandı. Kentin en prestijli binası olarak anılan yapı 2015 yılında hizmete açıldı. Otopark ve park alanları bulunan bina için Atatürk heykeli planlanmadı. Özel idare binası 6 yıl geçmesine rağmen kapısında Atatürk heykeli bulunmadan hizmete açıldı. Anıtın olmaması vatandaşların tepkisine yol açtı. İl Genel Meclisi CHP Grubu üyeleri de defalarca heykel yapımı için önerge verdi, rapor hazırladı. Her defasında “yapılacak” denildi ancak bir adım atılmadı. Hatta Özel İdaresi yazısının başına T.C ibaresi konulması yönünde de karar alındı. Ancak, yıllardır Atatürk heykeli yapılmadı.

Çanakkale İl Genel Meclisi’nde CHP Grup Başkanvekilliği yapan Avukat Güneş Pehlivan, Atatürk heykeli yapılması hem de tabelanın düzeltilerek başına T.C. ibaresinin konması ile ilgili gerekli görüşmeleri yaptıklarını, birçok kez önerge hazırlayarak meclisten geçtiğini fakat bir türlü programa dahil edilmediğini belirtti.

Israrlara rağmen büstün yapılması için 2020-2021 bütçesi programına aldırdıklarını, bu kez 12 milyon lira gibi abartılı bir rakam çıkarıldığını ifade eden Pehlivan, “Dönemin valisi ile görüştük, soru önergesi verdik ve meclis kararı çıkardık. Meclisin tamamının oybirliği ile çıktı. 2020-2021 programına 12 milyon liralık bir heykel yapma önerisinde bulundular. Biz de Atatürk’ün felsefesine aykırı ve israf olacağı için ‘Hayır’ dedik. Belli ebatlarda Atatürk anıtı yapmanın mantıklı olacağını söyledik. Ama meclis kararına rağmen bütçede buna makul bir para ayrılmasına rağmen hâlâ yapılmadı. Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun her kamu binasının önünde olması gereken heykelini istiyoruz. Kamu binalarının sembolü olmuş bu küçük detaylar rahatsızlık veriyor demek ki. Özel İdare’nin ön bahçesi, arka bahçesi, bina girişi, herhangi bir yerinde hiçbir Atatürk’ü simgeleyen bir heykel yok” diyerek tepki gösterdi.