Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Konserleri

16 Mart 2021 Salı, 05:17

İstanbul Devlet Opera Balesi (İDOB) Çanakkale Zaferi ve şehitlerini besteci piyanist Aydın Karlıbel eşliğinde İDOB solist sanatçıları Utku Bayburt, Serkan Bodur, Alper Göçeri, Emre Güngör, Ufuk Karakoç, Yoel Keşap, Deniz Likos ve Umut Tingür’ün seslendireceği kahramanlık türküleri ile anıyor.

Ahmed Adnan Saygun, Cemal Reşid Rey, Ulvi Cemal Erkin, İlhan Baran, Nevit Kodallı ve Aydın Karlıbel başta olmak üzere Türkiye’nin yetiştirdiği bestecilerin eserlerinden hazırlanan konser programımızda “Divan”, “Sarı Zeybek”, “Efem”, “Bozlak” gibi en önemli kahramanlık türküleri bir araya getirildi.

Süreyya Operası’nda seyircisiz yapılacak konser 18 Mart Perşembe günü saat 19.30’da TRT 2’den canlı yayımlanacak.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda CRR Türk Müziği Topluluğu şef/tanbur Hakan Talu yönetiminde solistler Atakan Akdaş, Serhat Sarpel, Bekir Büyükbaş, Selin Yücesoy, Melisa Şirin’in seslendireceği, aralarında “Çanakkale içinde Aynalı Çarşı”; “Hey onbeşli onbeşli”; “Şu kışlanın kapısına mail oldum yapısına”; “Yağcılar zeybeği”; “Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor”un da olduğu ağıtlar, kasideler, türküler ve şarkılardan oluşan repertuvarı seslendirecekler.

Konser 18 Mart Perşembe günü 20.00’de YouTube CRR Link’inden yayına girecek.